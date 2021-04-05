FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
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FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Antalya'da FETÖ/PDY sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Antalya'da FETÖ/PDY sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan eski hakim ve Bylock kullanıcısı sanık A.B.D.'nin 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık A.B.D.'nin 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Öte yandan, sanık A.B.D'nin 21 Temmuz 2016 ile 24 Haziran 2020 tarihleri arasında tutuklu kaldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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