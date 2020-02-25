FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
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FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

25.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:30
FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Serhat ile avukatı katıldı.

Sanık Özalp, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın hakim savcılık sınavı öncesi örgütün "çalışma evleri"nde kaldığını ve mesleğe girdikten sonra da örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özalp'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

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