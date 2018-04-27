Fetö Sanığı Eski Emniyet Müdürüne Hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuklu yargılanan eski Yozgat Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "ByLock raporu çelişkilerle doludur. Raporu iki polis memuru imzalamış. Emniyette 28 yıl üst düzey yönetici olarak çalıştım. Eğer konu şüpheli ise üst rütbeliler imzalamaz, alttakilere imzalatır. Burada da böyle olduğu sabittir." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz'ın, sanığa, çocuklarını örgütün okullarına gönderdiğini söylemesi üzerine sanık Yılmaz, "Yozgat Emniyet Müdürlüğünden alınınca Gaziantep'e taşındık. Yeni geldiğimiz için, hangi okulun kiminle bağlantısı olduğunu bilmediğim için bu okula gönderdim. Ben daha önce çocuğumu devlet okuluna göndermiştim ancak orada çeteler vardı, göndermedim." şeklinde savunma yaptı.

Bunun üzerine Savcı Cihat Öztürk, sanığa tepki göstererek, "Devlet okullarında çete olduğunu biliyorsunuz da terör örgütü ile bağlantılı olan okulları mı bilmiyorsunuz? Neden araştırmadınız?" diye sordu.

Sanık Yılmaz, okulun FETÖ'nün okulu olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Savcı Öztürk, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullandığını, çocuklarını örgütün okullarına gönderdiğini, cep telefonundaki incelemede örgütün amaçları doğrultusunda yayın yapan programların yüklü olduğunu, evindeki aramada yasaklı yayınlar bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsiyle tahliyesine hükmetti.