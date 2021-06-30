FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 7,5 yıl hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 7,5 yıl hapis

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 7,5 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da, eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da, eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında birçok dosyadan aranması bulunan eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner, 8 Ekim 2020'de Etimesgut ilçesinde örgütün gaybubet evinde yakalandı. Artvin'de 2011-2014 yıllarında İl Emniyet Müdürlüğü yapan Salmaner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ'nün 'altın nesil' olarak nitelendirdiği isimler arasında olan Hüsrev Salmaner hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, BERAATİNİ İSTEDİHüsrev Salmaner, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında avukatıyla birlikte hazır bulundu. Mahkeme, Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı mütalaasını tekrarlayarak, Salmaner'in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz alan Salmaner, yasa dışı herhangi bir eylemde bulunmadığını, örgütsel hiçbir faaliyet içinde olmadığını, dosyasında da ceza almasını gerektirecek delil olmadığını dile getirdi. Savcılığın esasa ilişkin mütalaasını reddeden Salmaner, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Hüsrev Salmaner'e 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, kararla birlikte Salmaner'in tutukluğunun devamına hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Başkentte eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep Öğredici'nin oğlu ifadesinde olay gününü anlattı Açıklaması
Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'ye yönelik "ankesör" soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 7,5 yıl hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 15:01:13. #1.15#

title