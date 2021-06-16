FETÖ sanığı eski emniyet müdürü: Ceza gerektirecek delil yok
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FETÖ sanığı eski emniyet müdürü: Ceza gerektirecek delil yok

FETÖ sanığı eski emniyet müdürü: Ceza gerektirecek delil yok
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA'da, eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner'in 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan tutuklu yargılanmasına devam edildi.

ANKARA'da, eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner'in 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan tutuklu yargılanmasına devam edildi. Salmaner, duruşmada; örgütsel hiçbir faaliyet içinde olmadığını, dosyasında da ceza almasını gerektirecek delil bulunmadığını ileri sürdü.

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında birçok dosyadan araması bulunan eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner, 8 Ekim 2020'de Etimesgut ilçesinde örgütün 'gaybubet evi'nde yakalandı. Artvin'de 2011-2014 yıllarında İl Emniyet Müdürlüğü yapan Salmaner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ'nün 'altın nesil' olarak nitelendirdiği isimler arasında olan Salmaner hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.

SON SAVUNMASINI DURUŞMA SALONUNDA YAPMAK İSTEDİ Hüsrev Salmaner, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa esasa ilişkin savunması için söz verdi. Salmaner, yasa dışı herhangi bir eylemde bulunmadığını, örgütsel hiçbir faaliyet içinde olmadığını, dosyasında da ceza almasını gerektirecek delil olmadığını öne sürdü. Savcılığın esasa ilişkin mütalaasını reddeden Salmaner, "Huzurunuzda savunma yapabilmem için süre istiyorum. Avukatımla bir kez görüşebildim, şu aşamada söyleyebileceğim pek bir şey yok. Son savunmamı duruşma salonunda yapmak istiyorum" dedi.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hüsrev Salmaner'in gelecek celse duruşma salonunda hazır edilmesi için cezaevine müzekkere yazılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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