Fetö Sanığı Eski Ebeye Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, meslekten ihraç edilen ebe, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski ebe Ayyuş Gebe ile avukatı katıldı.

Sanık Ayyuş Gebe, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock ve KakaoTalk programlarını kullanmadığını öne sürdü.

FETÖ üyesi olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan sanık Gebe, beraatini istedi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock ve KakaoTalk programlarını kullandığını, kod adının "Emine" olduğunu ve ByLock'ta ekli kişilerin Gebe'ye "Emine" diye hitap ettiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ayyuş Gebe'ye "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

FETÖ'nün Gaziantep Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında Ayyuş Gebe'nin de yer aldığı 88 sanık hakkında dava açılmış, yargılama sürecinde sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

Kaynak: AA