Fetö Sanığı Eski Doktora 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öne sürülen ve meslekten ihraç edilen doktor, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski doktor Serkan Çağlayan ile avukatı katıldı.

Evindeki ADSL hattından örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u indirdiği tespit edilen Çağlayan, son savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.