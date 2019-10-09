FETÖ sanığı eski binbaşıya hapis cezası

09.10.2019 16:08

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ihraç edilen eski Deniz Kurmay Binbaşı Fatih Yüceldi'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Yüceldi ve avukatı hazır bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkında savunma yapan sanık, önceki aşamalarda yaptığı savunmalarını tekrarladığını, FETÖ üyesi olmadığını beyan etti.

Sanık Yüceldi, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve ankesörle aranmasının da söz konusu olmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Savunmanın ardından mahkeme heyetinin kararını açıklayan Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Yüceldi'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA