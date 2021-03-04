FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi
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FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

04.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:46
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık eski astsubay A.Ş. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütünün il imamıyla evinde görüşüp sohbetine katıldığına ilişkin delillerin bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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