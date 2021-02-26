FETÖ sanığı eski Ankara İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Tarım'ın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında eski Ankara İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Tarım'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Tarım, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, tanık H.B'nin beyanlarının dava dosyasına girdiği belirterek, sanık Tarım'a bu konudaki savunması soruldu.

Tanığın beyanlarını ayrıntılı şekilde inceleyemediğini belirten Tarım, "Mahkemenizden bu konuda süre talep ediyorum. Tanık beyanına karşı avukatımla da görüşemedim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanık Cengiz Tarım'ın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, Cengiz Tarım'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanık beyanına karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu