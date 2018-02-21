Fetö Sanığı Eski Akademisyenlerin Yargılandığı Dava

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) görevliylen ihraç edilen 6'sı tutuklu 24 eski akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu bir sanık ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, sanık Sıtkı Duman'a hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan açılan ve bu dosya ile birleştirilen dava hakkında söz verildi.

Sanık Duman, odasında ele geçirilen harddiskin içerisinde bulunan bilgilerden dolayı hakkında yeni dava açıldığını belirterek, şöyle savunma yaptı:

"Suçlamaları kabul etmiyorum. Daha önce ayrıntılı savunma yapmıştım. Darbeyi tasvip etmediğimi söylemiştim. Mehmet Çardak yanıma gider, gelirdi, kendisi yazıcıdan bir şey çıkartmak için benim odamı kullanırdı. Söz konusu harici harddiski benim bilgisayara takarak kullanırdı. Harddisk o yüzden benim masada kalmış olabilir, harddisk benim değildir. 'Haramzadeler' adlı dosyada bulunan belgeler ülke gündemi haber ve yazılarla ilgilidir, internetten takip ettiğim haberlerdir, bir yerde paylaşmadım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın örgüt lideri olarak gösterildiği şema da aynı haberler içerisinde yer almış olabilir. Bunları emniyette öğrendim, tahliyemi talep ediyorum."

İki celse arasında gelen Bank Asya bilirkişi raporu ve "ByLock" içeriklerine ilişkin belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve esas hakkındaki mütalaasını açıklamak için süre verilmesini talep etti.

Örgüt elebaşını ziyaret etmiş

Söz verilen tutuklu sanık Davut Aydüz, Bank Asya'daki hesabının uzun yıllardır bulunduğunu, rutin bankacılık faaliyeti dışında işlem yapmadığını savundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Aydüz, "Mehmet Çardak'ı tanımıyorum, harddiskten çıkan bilgileri kabul etmiyorum, kimseye para vermedim, yardımda bulunmadım. Ne terör örgütü üyesiyim ne de sorumlusuyum. Evet 2009 yılında Fetullah Gülen'i ziyaret ettim, o zaman suç değildi. Herkes ziyaret ediyordu ama şimdi suç olarak sayılmıştır. 18 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." diye savunma yaptı.

Diğer sanıklar da dava dosyasına giren belgelerden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi.

Söz alan avukatlar da belgelerden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini, müvekkillerinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu ifade ederek, tahliyelerini talep etti.

Sanıklardan M.A, Y.E. ve İ.A'nın adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine, esas hakkındaki mütalaasını açıklamak için cumhuriyet savcısına süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, SAÜ bünyesinde görevliyken KHK ile ihraç edilen 24 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca 4 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, bazı sanıkların örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtiliyor.