FETÖ sanığı emekli tuğgeneral Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası

ANKARA (DHA) - ANKARA 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanlığı'na atandıktan sonra FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'a 2 ayrı suçtan 14 yıl 2 ay hapis cezası ve 545 bin 820 lira adli para cezası verildi.

30 Ağustos 2020 tarihinde Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ederek, KKK İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atanan ve ardından emekliye ayrılan Serdar Atasoy, 27 Ocak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Atasoy, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Atasoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede; Serdar Atasoy'un, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bangladeş'in başkenti Dakka'da askeri ataşe olarak görevde bulunduğu, 'Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanıp ceza alan, sözde 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer tarafından kurulan 'Ataşeler' isimli WhatsApp grubunda 'Emredersiniz komutanım' yazdığı, yürütülen soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Serdar Atasoy, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı Atasoy'a son sözlerini sordu. Atasoy, 11 sayfalık ek savunmasını tekrar ettiğini söyleyerek, "2012 yılından sonra örgütle hiç bir temasım olmadı. 2007 yılından sonra ise görüşmem 7-8 defadır. 25 yıllık görev süremde kanun dışı hiçbir eylemde bulunmadım. Darbe sonrası yurt dışından askerler gelmezken, ben koşarak ülkeme geldim ve hizmetime devam ettim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme savunmalarının ardından kararını açıklayarak, Atasoy'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıl 10 ay, 'zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verirken 545 bin 820 lira da adli para cezası verdi. Ayrıca Atasoy, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan beraat ederken, iki ayrı suçtan tutukluluğun devamına karar verildi.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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