Fetö Sanığı Doktora Hapis Cezası
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Fetö Sanığı Doktora Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan doktor, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Doktora Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan doktor, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Savaş Aksoy ile avukatı katıldı.

Aksoy savunmasında, atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Ben doktorum. İşim insanların hayatta kalmasını sağlamak. Terör faaliyeti içerisinde olmam söz konusu olamaz." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "ByLock" kullandığının tespit edildiğini belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığı, tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye etti.

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