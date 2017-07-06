Fetö Sanığı Doktora 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmasında hakkında dava açılan diş doktoru 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Rıfat Metin Besleröz'ün avukatları katıldı.



İddia makamı, sanık Besleröz'ün çocuklarının kapatılan Özel Yamanlar Kolejine gönderdiği, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı, yine kapatılan Ege Sağlık Derneğinin kurucu üyesi olduğu gibi hususlar dikkate alınarak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.



Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanığı, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza, sanığın sabıkasız olması, kızının kapatılan Gediz Üniversitesine gittiğini söyleyerek yargılamaya katkıda bulunması, duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alınarak 6 yıl 8 ay'a indirildi.



Operasyon



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı, özel muayenesi olan diş doktoru Rıfat Metin Besleröz hakkında tutuklama kararı verilmişti.



Hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan Besleröz, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.