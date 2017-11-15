Fetö Sanığı Doktor ve Öğretmene 6'şar Yıl 3'er Ay Hapis

KAYSERİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddiasıyla yargılanan doktor Yasin Kekeç ile öğretmen Ayşe Önlü'ye, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi.



2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık doktor Yasin Kekeç ile tutuksuz sanık öğretmen Ayşe Önlü hazır bulundu. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarini istedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu Kekeç ve Önlü'ye 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verip, Kekeç'i tahliye etti. - Kayseri