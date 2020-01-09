FETÖ sanığı çifte hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan kadına 7 yıl 9 ay, eşine 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan kadına 7 yıl 9 ay, eşine 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanıklar Yıldırım B. ve eşi Nesrin B. ile avukatları hazır bulundu.
Üniversite öğrencilerden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılanan Yıldırım B, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Örgütün kapatılan okullarında yöneticilik yaptığı iddiasıyla yargılanan Nesrin B. de örgüt üyeliği suçlamasını reddetti.
Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, eşi Nesrin B'ye de aynı suçtan 7 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluklarının devamına hükmetti.