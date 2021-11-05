FETÖ sanığı büyükelçilik eski başkatibine 7,5 yıl hapis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ sanığı büyükelçilik eski başkatibine 7,5 yıl hapis

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel
FETÖ sanığı büyükelçilik eski başkatibine 7,5 yıl hapis

ANKARA'da FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Taşkent Büyükelçiliği eski başkatibi Ender Erarslan, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Taşkent Büyükelçiliği eski başkatibi Ender Erarslan, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ender Erarslan ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Erarslan, terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Bu suçlamaların yeterli kadar maddi delile dayanmadığını iddia eden sanık Erarslan, aleyhindeki tanık ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Görev yaptığı süre boyunca örgütle hiçbir ilişkisinin olmadığını ifade eden Erarslan beraatini talep etti. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.


Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri
FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında iddianame

FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında iddianame

 FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında...

FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında...

 FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği sırada yanında Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç varmış

FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği sırada yanında Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç varmış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title