FETÖ sanığı binbaşıya yeniden yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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FETÖ sanığı binbaşıya yeniden yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
FETÖ sanığı binbaşıya yeniden yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü görevine vekalet ettiği dönemde, ankesörlü hatlardan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan ve beraatine karar verilen binbaşı, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi...

ADANA (AA) - Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü görevine vekalet ettiği dönemde, ankesörlü hatlardan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haber leştiği iddiasıyla yargılanan ve beraatine karar verilen binbaşı, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden hakim karşısına çıktığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.İ.K. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın Gaziantep, Eskişehir ve Bilecik'ten örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arandığının tespit edildiği ve örgütsel toplantılara katıldığının belirlendiğini aktararak, H.İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık H.İ.K. ise mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü.

Örgütün sohbet toplantılarına katılmadığını iddia eden H.İ.K, "Örgütün 'mahrem imamları' ile ankesörlü ve büfe telefonlarından görüşmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık H.İ.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

H.İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada "delil yetersizliği" gerekçesiyle sanığın beraatine karar verilmişti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık hakkında "eksik araştırma ve yetersiz belgelerle" hüküm kurulduğu gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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