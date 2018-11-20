Fetö Sanığı Avukata Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik görülen davada yargılanan avukata 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Faruk Tosun ile avukatı katıldı.

Sanık Tosun, suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir silahlı terör örgütüyle ilgisinin bulunmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt güdümünde hareket eden ve KHK ile kapatılan derneğin kurucu üyesi olduğunu, örgütün şirketlerinin avukatlığını yaptığını, örgüt elebaşının çağrısından sonra Bank Asyaya para yatırdığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Tosun'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.