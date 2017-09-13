Fetö Sanığı Avukat: Buralarda Sürünüyoruz

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'terör örgütü yöneticisi olmak', 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'teröre finans sağlamak' iddialarıyla 12.5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 4'ü tutuklu avukat ve 1 avukat katibi ile tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmada mahkemeye SEGBİS ile bağlanan tutuklu avukat Yusuf Z., "Biz de insanız, yorulduk. Buralarda sürünüyoruz" dedi.



Samsun'da 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ terör örgütünün 'avukatlar imamı' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Fevzi Cem Şenocak ve 3'ü tutuklu avukat ve 1 avukat katibi ile tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmada tutuklu avukat katibi Recep B., mahkeme heyetine etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve itirafçı olmak istediğini belirterek söz aldı. Mahkemeye örgütün haberleşme programı olan 'ByLock'u telefonuna öz ağabeyinin yüklediğini söyleyen avukat katibi Recep B., "Programı telefonuma öz ağabeyim Mustafa B., yükledi. Bana yüklediği programın güvenli bir haberleşme sistemi olduğunu söyledi. Bana ağabeyimden sadece dini içerikli mesajlar geliyordu. Örgütle ilgili bir mesaj gelmedi. Cemaat olarak bildiğim yapının terör örgütü olduğunu bilseydim bulaşmazdım. Bunlara bulaştığım için pişmanım. Silahlı terör örgütü olduğunu bilseydim kesinlikle yanaşmazdım" dedi.



TUTUKLU AVUKAT YUSUF Z.: SÜRÜNÜYORUZ



Alanya'da tutuklu bulunan avukat Yusuf Z., ise mahkemeye SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi. 400 günden beri tutuklu olduklarını söyleyen Yusuf Z., "Ceza alırsak yatarız. 400 gündür içerideyiz. Bizim çocuklarımız var. Biz de insanız, yorulduk. Buralarda sürünüyoruz. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti avukat katibi Recep B.'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliyesine, tutuklu bulunan 4 avukatın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 22 Kasım 2017 tarihine erteledi. - Samsun