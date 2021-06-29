FETÖ sanığı Atalay Demirci'nin hapis cezasına istinaftan onama
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FETÖ sanığı Atalay Demirci'nin hapis cezasına istinaftan onama

FETÖ sanığı Atalay Demirci'nin hapis cezasına istinaftan onama
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

KOMEDYEN Atalay Demirci'nin 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan yargılandığı davada aldığı 5 yıl hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

KOMEDYEN Atalay Demirci'nin 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan yargılandığı davada aldığı 5 yıl hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 3 Mart 2020'de görülen karar duruşmasında sanık Atalay Demirci, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan ise Demirci hakkında beraat kararı verildi. Demirci'nin avukatları, dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi, incelemesini tamamlandı. Kararda, yerel mahkemenin verdiği hükümde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanığa yönelik ceza indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtildi. Kararda, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi. Başvuruyu esastan reddeden ceza dairesi, Demirci'nin tutuksuz yargılanma halinin devamına karar verdi. Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.Atalay Demirci hakkındaki hükmün gerekçeli kararında, sanığın darbe karşıtı mesajlar vermesine rağmen 15 Temmuz'dan sonra örgüt mensuplarından aldığı talimatları yerine getirdiği belirtildi. Gerekçeli karara göre Demirci, 1995'te dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na memur olarak atandıktan 1 yıl sonra istifa ederek, sahne hayatına atıldı. Daha sonra FETÖ'ye ait 'Dünya Radyo'da program yapmaya başlayan Demirci, örgütün düzenlendiği etkinliklerde sahne aldı. Demirci, örgüt imamlarından 'Vefa' kod adlı Muhammet Yusuf Kulaksız ile 2005'te Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret etti ve onun için gösteri yaptı. Daha sonra televizyon kanalının düzenlediği yetenek yarışmasına katılarak birinci oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

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