Fetö Sanığı Astsubayın İkiz Kardeşi, 53 Gün Önce Şırnak'ta Şehit Olmuş

DARBE girişimi sırasında sözde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 61 tutuklu sanığın yargılanmasına Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugünkü celsesinde savunma yapan sanıklardan Astsubay Hakan Işık, Astsubay olan ikiz kardeşinin 53 gün önce Şırnak'ta şehit olduğunu, kendisinin ise terör örgütü üyeliğinden cezaevinde yattığını söyledi.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından hazırlanan, 'Harekat Yıldırım' mesaj formu ekindeki atama listesinde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak tayin edilen Tunceli'nin Hozat İlçesi'ndeki 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 61 tutuklu sanığın yargılanmasına Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir yerleşkesinde yapılan yargılamanın bugünkü oturumunda şu ana kadar 12 sanığın ifadesi alındı.



'İKİZ KARDEŞİM 53 GÜN ÖNCE ŞIRNAK'TA ŞEHİT OLDU'



Davanın bugün sabah görülen oturumunda 'Terör örgütü üyeliği' ile suçlanan eski Astsubay Hakan Işık'ın savunması alındı. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı ihtisas kursunda olduğunu belirten Işık kendini şöyle savundu:



"Abdülkerim Ünlü'den çıktığı iddia edilen ismimin bulunduğu kağıdı kim veya kimlerin hazırladığını bilmiyorum. Ben FETÖ terör örgütünün üyesi değilidim. Abdülkerim Ünlü'yü tanımıyorum. Benim ikiz kardeşim Jandarma Astsubay Hüseyin Işık 53 gün önce Şırnak'ta terör örgütüyle girdiği çatışmada şehit oldu. Ben ise FETÖ teror örgütü üyeliğinden cezaevindeyim. Tahliyemi ve berattimi talep ediyorum."



O GÜN ŞEHİT OLSAM KAHRAMAN DİYECEKLERDİ



Savunması alınan sanıklardan eski Üsteğmen Ahmet Dilek ise Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü'yü tanımadığını belirterek, "17 Temmuz günü görevli olduğum üs bölgesinde PKK terör örgütünün saldırısına uğradık. Başımın üzerinden mermiler geçiyordu. O gün şehit olsaydım kahraman diyeceklerdi. Bu gün ise terör örgütü üyeliğinden cezaevindeyim" dedi.



Duruşma sanıkların savunmalarının alınması ile devam ediyor. - Elazığ