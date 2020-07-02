FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
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FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındıktan sonra tutuklanan astsubay Hakan G., yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
02.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:43

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındıktan sonra tutuklanan astsubay Hakan G., yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hakan G., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Aksaray Cezaevi'nden katıldı. Örgütle hiçbir ilişkisi olmadığını öne süren ve suçlamaları kabul etmeyen sanık Hakan G., "7 aydır tutukluyum. Kaçma şüphem yok. Adli kontrol ile tahliyemi istiyorum. Suçsuzum" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Hakan G.'yi, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Kaynak: DHA

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