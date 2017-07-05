Fetö Sanığı Albay'ın 'Devlet Sırrı' Talebi Kabul Edilmedi (3)

GÜLEN'E ŞİİR YAZDIĞI İDDİA EDİLEN TEĞMEN: BEN KAHRAMAN, GAZİ TEĞMEN BARIŞ TAŞ'IM, TERÖRİST DEĞİLİM



15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından hazırlanan, 'Harekat Yıldırım' mesaj formu ekindeki atama listesinde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan Tunceli'nin Hozat İlçesi'ndeki 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 61 tutuklu sanığın yargılanmasına Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir yerleşkesinde yapılan yargılamanın 3'üncü oturumunda bugün toplam 22 sanığın ifadesi alındı.



NUSAYBİN'DE YARALANDIM, AKITTIĞIM KAN KURUMADAN CEZAEVİNE KONULDUM



Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, savcılık iddianamesinde FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e şiir yazdığı iddia edilen sanıklardan Teğmen Barış Taş'ın savunması alındı. Taş ifadesinde bir yıl önce kahraman olarak görüldüklerini belirterek, "Evimin aranmasını kapıcı vasıtayla öğrendim. Kendi imkanlarımla kısa sürede gelip Elazığ'da polise teslim oldum. Nusaybin'de hendek operasyonu sırasında bir patlamada yaralandım. Bir ay GATA'da tedavi gördüm. Şehit olsaydım tören düzenlenecekti. Bu heyet de törene katılıp, tabutumu selamlayacaktı. Akıttığım kan kurumadan tutuklanarak, cezaevine konuldum. Bir Gazi'ye yapılabilecek en büyük kötülük budur. Keşke şehit olsaydım da burada terörist yaftasıyla bulunmasaydım. Bylock diye bir programı asla kullanmadım. Bana kimin ne düşmanlığı olduğunu bilmiyorum. Bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. İçerik geldiği zaman kimse ile görüşmediğim belli olacak" dedi.



Fethullah Gülen'e şiir yazdığı konusunun medya tarafından çok abartıldığını belirten Taş, eşine yazdığını söylediği bir şiir defterini hakime gösterdi. El yazısıyla yazılmış olan şiirin emniyette kendisine gösterildiğini kaydeden Taş, "Emniyette bu el yazısının bana ait olup olmadığı soruldu. Yazının bana ait olduğunu söyledim. Şiirin şairi ben değilim. Derleme şiirleri toplayıp, içeriklerinde değişiklik yaparak, eşime şiir yazdım.FETO liderini övenlerden en az sizin kadar nefret ediyorum. İfadem alınırken sanki 5 yıl cemaat evlerine gitmiş gibi bir anlam çıkmış. Sadece 2005-2010 yılları arasında 2 veya 3 kez evlere sohbete gittiğimi söylemiştim. Bundan 20 gün önce OYAK tarafından babama gönderilen bir mesajda, "Böyle bir vatan evladı yetiştirdiğiniz için sizi tebrik ediyoruz' denirken, bir başka kurum tarafından burada tutuluyoruz. Babam İstanbul'un Bağcılar ilçesinde tatlıcılık yapıyordu. Ben operasyonda yaralandığımda o mahallede PKK'lılar babamın işyerine el yapımı patlayıcı attılar. Babam bunun için Gaziantep'e taşındı. Ben kahraman Gazi Teğmen Barış Taş'ım, terörist değilim ve tahliyemi istiyorum" dedi. Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.