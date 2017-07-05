Fetö Sanığı Albay'ın 'Devlet Sırrı' Talebi Kabul Edilmedi (2)

SANIK ASTSUBAY İFADE VERİRKEN BAYGINLIK GEÇİRDİ



15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından hazırlanan, 'Harekat Yıldırım' mesaj formu ekindeki atama listesinde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan Tunceli'nin Hozat İlçesi'ndeki 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 61 tutuklu sanığın yargılanmasına Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir yerleşkesinde yapılan yargılamanın 3'üncü oturumunda bugün 17 sanığın ifadesi alındı.



Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savunması alınan sanıklardan Astsubay Osman Şahin, hakkındaki suçlamaları redderek, "İmzasız, mühürsüz bir kağıt parçasında ismimin çıkması sonucu hayatım mahvoldu. Üç çocuğum var ve eşim çalışmıyor. Uzun süreli tutukluluğumun da göz önünde bulundurulması ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Sanık Osman Şahin, sözlü ve yazılı ifadesinin ardından Mahkeme Başkanı'nn dijital verilerle ilgili sorularını yanıtlarken fenalık geçirdi. Mahkeme Başkanı Suat Alaca'nın, "Aman bakın bakın" diye seslenmesi üzerine baygınlık geçiren sanık Osman Şahin'e müdahale edildi. Baygınlık geçiren Osman Şahin'e salona çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şahin, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince jandarma görevlilerinin gözetiminde salon dışına çıkarıldı.