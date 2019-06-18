FETÖ sanığı akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında açılan davada yargılanan, görevinden ihraç edilen akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Gaziantep Üniversitesinden ihraç edilen tutuksuz sanık Murat Bağlıbel katılmadı, avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, Bağlıbel'in ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Savcı, sanığın ByLock kullandığını, örgüt elebaşısının çağrısından sonra Bank Asya'daki hesabına 7 bin 239 lira yatırarak örgüte finansal destek sağladığını ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bağlıbel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: AA