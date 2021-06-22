FETÖ sanığı aileye hapis cezası
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FETÖ sanığı aileye hapis cezası

FETÖ sanığı aileye hapis cezası
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada aynı aileden 1'i tutuklu 3 kişinin yargılandığı davada sanıklara, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada aynı aileden 1'i tutuklu 3 kişinin yargılandığı davada sanıklara, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları ve bazı tanık beyanları olduğu iddiasıyla S.Ü. ve kocası  B.Ü. ile örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla kızları E.K. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık E.K. ile tutuksuz yargılanan annesi S.Ü. ve babası B.Ü. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, örgüt ile hiçbir bağlantılarının olmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.K.'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 1 ay, tutuksuz yargılanan anne S.Ü. ile baba B.Ü.'yü aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuzluk sanıklar ile tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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