Fetö Sanığa Öğretmene Hapis

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, ByLock kullandığı belirlenen meslekten ihraç edilen öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan Celal Çok, Malatya Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada, SEGBİS aracılığıyla sesi ve görüntüsü değiştirilerek dinlenen "Altay" kod adlı tanık, sanığı hatırlayamadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, sanıktan ayağa kalkması ve İstiklal Marşı'nı okumasını istedi.

Sanığın İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını okumasından sonra gizli tanığa "Sesi duydun. Şimdi hatırladın mı?" diye soran Kumhak, olumsuz yanıt aldı. Mahkeme Başkanı, bunun üzerine, tanığa yalan beyanda bulunmanın suç olduğunu ve soruşturma aşamasında sanığın FETÖ üyesi olduğunu söylediğini hatırlattı.

Gizli tanık "Altay", ifadesinin arkasında olduğunu ancak şu an hatırlayamadığını öne sürdü.

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, sanığın ByLock kullandığını, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan dernek ve sendika üyeliği bulunduğunu belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Çok, atılı suçlamaları kabul etmedi. "ByLock içerikleri doğru değildir. Kesinlikle bana ait değil. Dernek ve sendika üyelikleri de anayasal hakkımdır, suç olamaz." diyen Çok, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdığı sanığı yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye etti.