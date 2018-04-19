Fetö Samsun'u 3 "Eyalet"E Ayırmış

RECEP BİLEK - FETÖ/PDY'nin, Samsun'u, Atakum, Canik ve İlkadım olmak üzere 3 "eyalet"e ayırdığı, örgütlenmesini bu yönde oluşturduğu belirlendi.

Samsun'da, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan, FETÖ/PDY davası sanıklarından Aslıhan E, ifadesinde terör örgütünün başta hücre evleri olmak üzere kentteki yapılanması hakkında bilgi verdi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alındıktan sonra Samsun'a getirilen ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen Aslıhan E, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı oldu.

Aslıhan E, ifadesinde, 2011 yılında kazandığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünü 2015 yılında bitirdiğini söyledi.

Öğrenciliği döneminde örgüt evlerinde kaldığını belirten sanık, "Eşimle evlendikten sonra 2016 yılı mart ayından bu yana bu yapı ile tüm bağımı kesmiş haldeyim. ByLock programını bana açık kimlik bilgilerini bilmediğim Ragibe isimli bayan yüklemişti. Bu program üzerinden evde ders verdiğim lise öğrencileri ile ilgili bilgileri, yapılacak sohbet toplantılarının zamanı, yeri ve başka hususlarda mesajlar gönderiyordum." ifadesini kullandı.

Eşinin de polislikten ihraç edildiğini aktaran Aslıhan E, ByLock haricinde Kakao Talk isimli programı da kullandığını söyledi.

ByLock içeriklerinde geçen kod isimlere ilişkin bilgi veren sanık, yazışmalarda kaldıkları evlerin ismini de kodladıklarını ifade ederek "Yazışmalarda isimleri geçen 'busra055' ismi Büşra'dır soyadını bilmiyorum. Evlerin maddi problemleri ile ilgilenen kişiydi. Bu şahıs 'Bölgeci' olarak adlandırılan maddi konularla ilgilenen kişilerden biriydi. Dışarıda herhangi bir işi olmadığını, geçimlerini bu yapılanmadan aldıkları para ile sağladıklarını biliyorum." dedi.

FETÖ'nün Samsun'u Atakum, Canik ve İlkadım olmak üzere 3 "eyalet"e ayırdığını belirten Aslıhan E, bu bölgelerin sorumlularına ilişkin de bilgi verdi.

,ByLock yazışmalarındaki "Mine55' kod adlı M.G'nin üniversitenin 3. ve 4. sınıfındaki özel öğrencilerle ilgilendiğini belirterek "Yani polis, asker vb. şahıslarla evlendirilecek bayanlarla ilgilenirdi" ifadesinde bulunan sanık, R.Ö'den sonraki "İlkadım eyalet sorumlusu" "Gülnur" kod adlı Y.K'nin yurt dışından gelen Afrikalı, Türkmen gibi öğrencilerden de sorumlu olduğunu belirtti.

"Evleneceğim kişiye onay vermediler ben de bu yapıdan ayrıldım"

FETÖ'nün öğrenciyken kendisini yapıya çektiğini ifade eden sanık "Tamamıyla iyi niyetle bu yapılanmanın içerisine girdim. Daha sonra evleneceğim kişiye onay vermediler ve ben de bu yapıdan ayrıldım" ifadesini kullandı.

Aslıhan E'nin, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürüyor.