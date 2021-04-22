FETÖ/PYD'den ihraç edilen polis tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ/PYD'den ihraç edilen polis tutuklandı

FETÖ/PYD'den ihraç edilen polis tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, FETÖ/PDY "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan polislikten ihraç edilen bir şahıs yakalandıktan sonra tutuklandı.

Malatya'da, FETÖ/PDY "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan polislikten ihraç edilen bir şahıs yakalandıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya II Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Malatya'daki yapılanması kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama karan bulunan bir şahsa yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu, M.V isimli şahıs Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs M.V çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Tutuklanan M.V'nin 2016 yılında polislikten ihraç edildiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ'nün hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
FETÖ'nün hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
FETÖ'nün hücre evine baskın! Şişe şişe alkol ele geçirildi
FETÖ'nün hücre evine baskın! Şişe şişe alkol ele geçirildi
Yargıtay, 'Tahşiyecilere kumpas' davasında kararını verdi
Yargıtay, "Tahşiyecilere kumpas" davasında kararını verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Nikos Dendias Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cansu Dere Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FETÖ/PYD'den ihraç edilen polis tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:28:18. #1.16#

title