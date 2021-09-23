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FETÖ propagandası yapan şahsın firari sanık olduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ propagandası yapan şahsın firari sanık olduğu ortaya çıktı

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahsın, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs suçundan kaydının bulunduğu ve firari olduğu belirlendi.

MALATYA (İHA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahsın, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs suçundan kaydının bulunduğu ve firari olduğu belirlendi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformunda bir hesaptan yapılan 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Propagandası' içerikli paylaşımlar üzerine harekete geçti. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda şahsın Trabzon nüfusuna kayıtlı olduğu, ABD'de yaşadığı belirlendi. Yapılan GBT tetkikinde "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan kaydı bulunduğu belirlenen A.S.'nin firari olduğu tespit edildi.

A.S.'nin teknik çalışmalarla ilgili düzenlenen raporların da yer aldığı dosyasının ise adli işlem başlatılması amacıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi. - MALATYA

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