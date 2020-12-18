Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, TEM Daire Başkan eski Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, Ankara Emniyet...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, TEM Daire Başkan eski Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, Ankara Emniyet...

18.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:57
Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, TEM Daire Başkan eski Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, Ankara Emniyet...

Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, TEM Daire Başkan eski Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, Ankara Emniyet Müdür eski Yardımcısı Lokman Kırcılı ve eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın, "anayasala düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er...

Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, TEM Daire Başkan eski Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, Ankara Emniyet Müdür eski Yardımcısı Lokman Kırcılı ve eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın, "anayasala düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Hadise Cansu Dere Gülben Ergen Nilgün Belgün
Spor Falcao Samet Aybaba Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Kredi Kumluca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, TEM Daire Başkan eski Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, Ankara Emniyet... | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:56:42. #1.14#
title