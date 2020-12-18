Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, TEM Daire Başkan eski Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, Ankara Emniyet...
18.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:57
Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, TEM Daire Başkan eski Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, Ankara Emniyet Müdür eski Yardımcısı Lokman Kırcılı ve eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın, "anayasala düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er...
Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, TEM Daire Başkan eski Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, Ankara Emniyet Müdür eski Yardımcısı Lokman Kırcılı ve eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın, "anayasala düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı