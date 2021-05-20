FETÖ/PDY'ye yardım etmekle yargılanan karı kocaya 4 yıl 7 ay hapis cezası
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FETÖ/PDY'ye yardım etmekle yargılanan karı kocaya 4 yıl 7 ay hapis cezası

FETÖ/PDY'ye yardım etmekle yargılanan karı kocaya 4 yıl 7 ay hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla yargılanan karı kocaya toplamda 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla yargılanan karı kocaya toplamda 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan F.Y. ve tutuksuz yargılanan eşi A.Y. katıldı. Öte yandan sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar F.Y. ve A.Y, örgüt ile hiçbir bağlantılarının olmadığını söyleyerek beraat talep etti. Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar F.Y. ve A.Y. hakkında 'Örgüte bilerek ya da isteyerek yardım etmek' suçundan toplamda 4 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Ayrıca heyet sanıkların tutuksuz hallerinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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FETÖ/PDY'ye yardım etmekle yargılanan karı kocaya 4 yıl 7 ay hapis cezası - Haberler
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