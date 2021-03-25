FETÖ/PDY'ye yardım eden 2 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FETÖ/PDY'ye yardım eden 2 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ/PDY'ye yardım eden 2 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı terör örgütüne, Bank Asya aracılığıyla para yardımında bulunan bir ihraç öğretmen ve biride memur olan 2 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de Fetullahçı terör örgütüne, Bank Asya aracılığıyla para yardımında bulunan bir ihraç öğretmen ve biride memur olan 2 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar M.K. ve H.D. duruşma salonunda hazır bulunurken, sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme savcısının, 2 sanığında 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan cezalandırılmasına yönündeki mütalaasını kabul etmeyen sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuksuz sanıklar M.K. ve H.D.'ye 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Yunus Emre Guy Ritchie Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Günok Erol Bulut Caner Erkin Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FETÖ/PDY'ye yardım eden 2 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 13:23:01. #1.15#
title