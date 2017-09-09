Fetö/pdy'ye Eş Zamanlı Operasyonda 18 Gözaltı

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik Antalya merkezli 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bugün Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya, Denizli, Kayseri, Aydın, Afyonkarahisar, Yozgat, Burdur, Isparta, Kilis ve Uşak'ta yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemi devam ederken, diğer 15 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. - Antalya