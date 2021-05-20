FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan 2 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis
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FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan 2 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis

FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan 2 kişiye 6 yıl 3'er ay hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları iddiasıyla hakim karşısına çıkan, açıkta bulunan bir asker ve meslekten ihraç edilen bir polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları iddiasıyla hakim karşısına çıkan, açıkta bulunan bir asker ve meslekten ihraç edilen bir polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmada tutuksuz yargılanan firari polis A.K. katılmazken, sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan ve açığa alınan asker sanık E.Ş. ve avukatı mahkemede hazır bulundu. Mahkeme savcısı mütalaasında iki sanığında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Kendini savunan sanık E.Ş., örgütün mahrem imamları ile görüştüğü iddiasını reddederek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda sanıklar A.K. ve E.Ş.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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