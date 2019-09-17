FETÖ/PDY üyeliğinden aranan şüpheli Mersin'de yakalandı

17.09.2019 13:46

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalanan şüpheli Burdur'da tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bucak ilçesinde faaliyet gösteren örgüte ait şirketlerde görev aldığı ileri sürülen C.A. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Bir dershanede öğretmenlik de yaptığı öğrenilen C.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Burdur'a gönderildi.

Şüpheli C.A. burada çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA