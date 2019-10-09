FETÖ/PDY Terör Örgütüne operasyon

09.10.2019 17:16

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheliyi göz altına aldı.



Düzenlenen operasyonda örgütün çeşitli kademelerinde görevi bulunan ve 5'i öğretmenlikten ihraç edilen kişiden oluşan 9 kişi Adıyaman merkez ve ilçelerinde gözaltına alındı. Göz altına şüpheliler sorgulanmak için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA