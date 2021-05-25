FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
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FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı.

Malatya'da, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, FETÖ/PDY terör örgütünün Malatya'daki yapılanması kapsamında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranıyordu.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İI Jandarma Komutanlığı görevlilerince, FETÖ/PDY terör örgütünün Malatya'daki yapılanması kapsamında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan hakkında yakalama karan bulunan 1 şahsa yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu, bir şahıs Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtilerek, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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