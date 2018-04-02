Fetö/pdy Şüphelisi Üniversite Öğrencisi Tutuklandı
Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.
Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üniversite öğrencisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edilen makine mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Soner G, adresinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.