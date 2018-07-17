Fetö/pdy Şüphelisi Astsubay Ankara'da Yakalandı
Samsun'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara'da görev yapan bir astsubay gözaltına alındı.
Samsun'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara'da görev yapan bir astsubay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli astsubay A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ankara'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
FETÖ/PDY şüphelisi, işlemlerinin ardından Samsun'a getirildi.