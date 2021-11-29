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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

VAN (İHA) - Van'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. FETÖ/PDY suçundan yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

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