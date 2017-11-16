Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, mühendis H.Y. ve özel bir okulda öğretmenlik yapan M.B. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.