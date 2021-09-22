FETÖ/PDY sanıklarına hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ/PDY sanıklarına hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
FETÖ/PDY sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de Fethullahçı Terör Örgütünün iletişim ağı olan 'bylock' kullandıkları tespit edilen ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçuyla yargılanan eski sağlık personeli ve eski askeri öğrenciye toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

CUMHURİYET (İHA) - Kayseri'de Fethullahçı Terör Örgütünün iletişim ağı olan 'bylock' kullandıkları tespit edilen ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçuyla yargılanan eski sağlık personeli ve eski askeri öğrenciye toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmada tutuksuz sanıklar F.N. ve M.U. ile avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını isterken, sanık M.U.'nun da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını istedi. Bylock kullandığı tespit edilen sanık F.N. üzerine atılı suçlamayı reddederek, heyetten beraatını talep etti. Sanıklardan M.U. ise bildiği her şeyi anlattığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık F.N.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, M.U. hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak sanığın cezasına indirime gitti ve sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Güvercin tartışmasında silahına sarılan şahıs, pompalıyla arkadaşını vurdu

Güvercin tartışmasında silahına sarılan şahıs, pompalıyla arkadaşını vurdu

 Eşiyle boşanma aşamasındaki şahıs, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurdu

Eşiyle boşanma aşamasındaki şahıs, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurdu

 İstanbul'da FETÖ operasyonu! 5 komiser yardımcısı ile 1 polis gözaltında

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 5 komiser yardımcısı ile 1 polis gözaltında
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Cansu Dere Burak Yamantürk
Spor Fatih Terim Domagoj Vida Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Demir Çelik Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FETÖ/PDY sanıklarına hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 01:44:40. #1.11#