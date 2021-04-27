FETÖ/PDY sanığına 6 yıl 3 ay hapis
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FETÖ/PDY sanığına 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ/PDY sanığına 6 yıl 3 ay hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de Fetullahçı terör örgütü üyesi olmakla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de Fetullahçı terör örgütü üyesi olmakla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.A. ve sanık avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrar etti.

Sanık H.A. savunmasında kendini, "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" diye savundu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık H.A. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl3 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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