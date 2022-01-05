FETÖ/PDY sanığı: 'Emir yurt dışından geldi' ifadesi şakaydı

ORDU (DHA) - ORDU'da, FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan ve haklarında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açılan 21'i tutuklu 24 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşmada örgütün yeni yapılanmasında finans sorumlusu olduğu iddia edilen Savaş Yılmaz, bir telefon görüşmesi sırasında kullandığı, 'Emir yurt dışından geldi' ifadesiyle ilgili 'şakaydı' diyerek savunma yaptı. Mahkeme heyeti sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak 6 tutuklunun tahliyesine karar verdi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eylül ayında operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 ay süreyle dinleme, teknik ve fiziki takip sonucu 16'sı KHK ile ihraç edilen kamu görevlisi olmak üzere 44 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, H.İ., G.Ö., E.B., H.Ö., A.T ile M.P. hakkında sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.