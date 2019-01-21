Fetö/pdy Sanığı 3 Üniversite Öğrencisine Hapis Cezası
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 3 üniversite öğrencisi, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 3 üniversite öğrencisi, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası örgütün "hücre evlerinde" kalmaya devam ettikleri belirlenen tutuklu sanıklar Ali Kamil G, Abdullah D. ve Mehmet Fethullah K. ile avukatları katıldı.
Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Kaynak: AA