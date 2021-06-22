FETÖ/PDY örgütünde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı
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FETÖ/PDY örgütünde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı

FETÖ/PDY örgütünde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışma kapsamında örgüt içerisinde faaliyet gösteren toplam 5 şüpheli yakalandı.

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışma kapsamında örgüt içerisinde faaliyet gösteren toplam 5 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yaptığı çalışma kapsamında örgüt içerisinde 5 şüphelinin faaliyet yürüttüklerini tespit etti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla harekete geçen ekipler, tespit ettikleri 1 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç öğretmen, 1 ihraç zabıt katibi şüphelisi olmak üzere toplam 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilere 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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