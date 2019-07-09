FETÖ/PDY operasyonunda Ardahan'da 1 yüzbaşı ile 1 binbaşı yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ardahan'da görevli 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ardahan'da görevli 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yakalandı.
Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ardahan'da görevde bulunan 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderilecek. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
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