FETÖ /PDY operasyonunda 9 kişi tutuklandı

20.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:18

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile koordineli çalışan Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçunun da olduğu çeşitli suçlar üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı.



Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurumu Zararına Nitelikli Dolandırıcılık,2009 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı Sorularının Örgüt Üyelerine Sızdırılması Soruşturması, suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında aktif görevde bulunan şüphelilerinde bulunduğu 18 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.



Yakalanan ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA